Urriak 31
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Txapelketako finalaurrekoak Eibarrera iritsiko dira, bigarren saiorako

Larunbatean, Alaia Martin, Asier Azpiroz, Nerea Elustondo, Nerea Ibarzabal, Miren Artetxe eta Oihana Iguaran arituko dira kantuan. Sarrera guztiak saldu dira, eta streamingez eta ETB2ONen ikusi ahalko da.
Alaia-Martin-Bertsozale
Alaia Martinek parte hartuko du Eibarreko saioan. Argazkia: Bertsozale Elkartea.

EITB

Azken eguneratzea

Larunbatean, azaroak 31, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako finalaurreakoak Eibarrera iritsiko dira, Ipurua kiroldegira. 17:00etatik aurrera, Alaia Martin Etxebeste, Asier Azpiroz Iztueta, Nerea Elustondo Plazaola, Nerea Ibarzabal Salegi eta Miren Artetxe Sarasola bertsolariek kantatuko dute.

Saiorako sarrera guztiak salduta daude; beraz, streamingez edo ETB2 ONen baino ezingo dituzte bertsoak jarraitu bertsozaleek.

Lan hauek egin beharko ditu bertolari seikoteak: binaka, gaia emanda, hiruna bertso zortziko handian/lau puntuko handian; binaka, gaia emanda, hiruna bertso zortziko txikian/lau puntuko txikian; binaka, gaia emanda, zortziko txikian/lau puntuko txikian, puntutan, zortzi bertso osatu arte; banaka, gaia emanda, hiru bertso nahi den doinu eta neurrian; binaka, gaia emanda, hiruna bertso hamarreko txikian/bost puntuko txikian.

Bertsolaritza

Eibarko finalaurrekoa

Alaia Martin, Asier Azpiroz, Miren Artetxe, Nerea Elustondo, Nerea Ibarzabal eta Oihana Iguaran arituko dira kantuan, 17:00etatik aurrera, Ipurua kiroldegian.
Iragarkia
Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa streaminga
18:00 - 20:00
Eibarko finalaurrekoa
Bertsolaritza Euskal herriko bertsolari txapelketa nagusia Bertsolaritza

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X