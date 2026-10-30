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Seminfinala Eibarren

Iragarkia
Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa streaminga
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Alaia Martinek, Asier Azpirozek, Miren Artetxek, Nerea Elustondok, Nerea Ibarzabalek eta Oihana Iguaranek finalerdietako bigarren hitzorduan abestuko dute Ipurua kiroldegian 17:00etatik aurrera.
Bertsolaritza Euskal herriko bertsolari txapelketa nagusia Bertsolaritza

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