Bertsolaritza
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Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren finalaurrekoa Gernika-Lumon

Iragarkia
Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa streaminga
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Agin Laburu, Aitor Bizkarra, Aitor Mendiluze, Ane Labaka, Aner Peritz eta Joanes Illarregi bertsolariak lehiatuko dira, finalaren bila.
Bertsolaritza Euskal herriko bertsolari txapelketa nagusia Bertsolaritza

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