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Ehunka bidaiarik Loiuko aireportuan igaro dute gaua, haizetearen ondorioz 11 hegaldi bertan behera geratu ostean
AENAko iturriek azaldu dutenez, ostegun honetako denboraleak eragina izan zuen aireportuko operatiban, eta ehunka bidaiarik gaua igaro behar izan zuten aireportuko instalazioetan, "salbuespenezko egoera" zelako.
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