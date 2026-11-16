Gizon bat atxilotu dute Tuteran, Zaragozako tren geltokian izandako bonba-alarma faltsu batekin lotuta
Gazteak 112 zenbakira deitu zuen eztanda egin behar zuen motxila bat zegoela esateko. Bere trena hartzeko berandu zebilelako egin zuen, eta orain desordena publikoen delitu bat leporatzen diote.
Espainiako Polizia Nazionalak gizon bat atxilotu du Tuteran (Nafarroa) 112ra deitzeagatik Zaragozako tren geltokian eztanda egin behar zuen motxila bat zegoela esanez. Ikerketak ondorioztatu zuen gezurra zela, bere trenera berandu helduko zelako.
Larrialdietara egindako deiaren arabera, bere neska-lagunak tren bat hartu behar zuen Zaragozatik Tuterara, eta gizon bati entzun omen zion motxila batek lehertu behar zuela. Hori dela eta, protokoloa aktibatu zen, poliziak eta larrialdietako langileak bertaratu ziren, eta trena jendez hustu zuten.
Atxilotutako gazteari desordena publikoen delitua leporatu diote. Poliziak gogorarazi duenez, delitua egitea dakar modu faltsuan lehergailuen, bonba-mehatxuen eta bestelako arrisku-egoeren berri ematea. Zigor Kodearen 561. artikuluak hiru hilabete eta urtebete arteko espetxe-zigorra jasotzen du.
Horrelako jokabideak ez dira txantxa gisa hartu behar, Poliziak azpimarratu duenaren arabera. Abisu bakoitzak mehatxu bat egon daitekeela egiaztatzera behartzen du Polizia, eta, hala dagokionean, segurtasun-protokoloak aktibatzera, lehergailuak indargabetzen espezializatutako unitateak, txakur-gidariak eta beste poliziak eta larrialdi-baliabide batzuk aktibatzea.
Herritarren artean alarma eta ziurgabetasuna sortzeaz gain, alarma faltsu horiek aldaketa handiak eragin ditzakete zerbitzu publikoen funtzionamenduan. Horregatik, azpimarratu du oso garrantzitsua dela lasai egotea eta azkenaldian antzeko gertaerek sortutako kezkak saihestea.