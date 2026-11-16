Bilbon lur hartzekoak ziren hainbat hegaldik arazoak izan dituzte haize zakarra dela eta
Lau hegaldi gutxienez jatorrizko aireportura itzuli dira edo beste aireportu batzuetara desbideratu dituzte. Hego-mendebaldeko bolada gogorrak tarteko, ezin lurreratuta geratu dira Madrildik eta Bartzelonatik zetozen bi hegaldiak, eta jatorrira itzuli behar izan dira.
Euskadin uneotan dabilen haize bortitzak ondorioak izan ditu Bilboko aireportuan. Loiutik abiatu edo Loiura iristekoak ziren hainbat hegaldik desbideraketak edo bertan behera uzteak izan dituzte, AENAk jakinarazi duenez. Euskal Autonomia Erkidegoa (EAE) abisu horipean dago, haize bolada gogorrak direla eta. Euskalmeten arabera, 100 km/h baino gehiagoko ufadak neur daitezke haizeguneetan.
Arratsalde honetan Bilboko aireportuan lur hartu behar zuten bi hegaldik jatorrizko aireportuetara itzuli behar izan dute haize bortitzaren ondorioz, AENAk jakinarazi duenez. Madrildik eta Bartzelonatik zetozen hegaldiak ziren, eta 17:30 inguruan lur hartzekoak ziren Loiun. Haize-bolada gogorrek segurtasunez lurreratzea eragotzi diete, eta, ondorioz, jatorrira itzuli dira.
Beste bi hegaldi ere desbideratu dituzte. Santiagotik zetorren hegazkina, 19:35 inguruan lurreratzekoa, Asturiasko aireportura desbideratu dute; Madrildik zetorrena, berriz, 20:05ean Loiura iristekoa, Gasteizko aireportuan lurreratu da.
Bilbotik abiatzekoak ziren zenbait hegaldik ere bertan behera geratu behar izan dute. Horien artean, Santiago de Compostelara zihoan bat eta Madrilera zihoan beste bat.