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Durangoko kaleetan paseatzen harrapatu dute Mbappé
Real Madrileko jokalaria Bizkaiko udalerriko kaleetan harrapatu dute gaur. Durangon dago bere bikotekidea, Ester Exposito, bertan 'La Regenta' grabatzen ari delako.
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