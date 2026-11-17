La Ertzaintza ha detenido este martes a un joven de 19 años en Arrigorriaga, acusado de un delito de desórdenes públicos ocurridos el pasado 26 de octubre en Bilbao.

Una investigación de la Ertzaintza en colaboración de la Policía Municipal de Bilbao ha permitido ha llevado a la detención de esta persona a primera hora de la tarde, y también a la identificación e investigación en Bilbao de otro joven de 28 años por los mismos hechos.

El arrestado no cuenta con detenciones previas por la Ertzaintza, pero sí ha sido investigado por delitos contra el patrimonio, violencia doméstica y ha sido sancionado por tenencia ilícita de armas. En estos momentos, permanece en dependencias policiales y será puesto a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias.

En el caso de la persona que está siendo investigada, no constan detenciones previas, pero sí ha sido investigado por daños, perjuicios vecinales y amenazas.

Los altercados ocurrieron en Bilbao en la tarde del 26 de octubre y durante los mismos se produjeron cuantiosos daños en el mobiliario urbano, comercios y vehículos. Durante los mismos, 17 personas fueron detenidas y otra investigada por desórdenes públicos.