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Asistencia mínima en el Buesa Arena para el encuentro entre el Baskonia y el Hapoel
El Baskonia se ha enfrentado este martes con el equipo israelí Hapoel Tel Aviv, con una asistencia mínima histórica. Únicamente han podido acceder al estado los abonados del club azulgrana por motivos de seguridad. Por su parte, asociaciones como Palestinarekin Elkartasuna han pedido la suspensión del partido, han llamado al boicot y han convocado una concentración en la Plaza de la Virgen Blanca.
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