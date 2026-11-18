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22 urteko mutil bat hil da Baztanen, N-121-A errepidean izandako istripu batean
N-121-A errepidean gertatu da ezbeharra. Dirudienez, auto errepidetik irten da, eta zuhaitz bat jo du.
22 urteko Domanariako mutil bat zendu da, gaur goizean, trafiko istripuz. N-121-A errepidean gertatu da ezbeharra, Baztan parean, Guardia Zibilak jakinarazi duenez.
Zehazki, 39.000 kilometroan jazo da istripua. Dirudienez, auto bat errepidetik irten da, eta zuhaitz bat jo du.
Ezbeharra izan den lekura Trafiko eta Hiri Segurtasuneko langileak, Guardia Zibila, suhiltzaileak eta anbulantzia bat bertaratu dira. Sendagileek, baina, gaztearen heriotza egiaztatu besterik ez dute egin.
Bien bitartean, Guardia Zibila gertatutakoa ikertzen ari da.
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