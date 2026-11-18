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Arrantza-sektoreak belaunaldi-erreleboa behar du
Euskadiko arrantzaleen kofradiek krisi sakona bizi dute. Gero eta ontzi gutxiago daude gure portuetan, diru-sarrerak gutxitu egin dira eta errentagarri izateari utzi diote. Azken 30 urteetan, baxurako arrantzan, 10 ontzitik 6 galdu ditu gure kostaldeak.
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