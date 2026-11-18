Topo berriak bere lehen bidaia egin du, herritarrei ateak ireki baino 72 ordu lehenago
Donostialdeko lurpeko tren-ibilbide berriak lehen bidaia egin du asteartean, proba modura, azaroaren 21eko inaugurazio ofiziala egin aurretik. Tren berriak 7,5 minutuan behin ibiliko dira, eta Donostialdeko gune nagusiak zuzenean lotuko ditu.
72 ordu barru Topo berria martxan izango da. Datorren larunbat goizean, azaroak 21, zabalduko ditu ateak ia 10 urte iraun duten obren ondoren, eta gaur goizean, agintariek eta komunikabideek aldez aldeko berriaren lehen bidaia egin dute. 300 milioi euroko inbertsioa duen eta 4,2 kilometroko azpiegiturak Amarako bide itsu historikoa ezabatu eta lurpeko hiru geltoki berri lotuko ditu: Amara, Kontxa-Zentroa eta Bentaberri.
Ibilbide berria irekitzearekin batera, zerbitzuak jauzi kualitatiboa egingo du, metroen maiztasunetara iritsiko baita: trenak 7,5 minutuan behin ibiliko dira.
Kontxa-Zentroko geltoki berrira egindako bisitan, Imanol Pradales lehendakariak proiektuaren konplexutasun teknikoa azpimarratu du, eta "Donostian inoiz egindako obrarik zailena" dela esan du. Era berean, nabarmendu du azpiegitura berriak “hiriko mugikortasunean iraultza" ekarriko duela, eta euskal gizartearen ongizatea hobetu egingo duela.
Trenak 7,5 minututik behin
Larunbatetik aurrera, Topo berriak 7,5 minuturik behingo maiztasuna izango du Añorga eta Pasaia arteko hamaika geltokietan, eta Amarako, Bentaberriko eta Kontxako lurpeko geltoki berriak sartuko dira zerbitzu horren barruan. Guztira, 276 zirkulazio egingo dira lanegunetan.
Azpiegitura horren bidez, asteburuko zerbitzuan ere aldaketak izango dira. Zumaia-Pasaia lineak bikoiztu egingo du egungo maiztasuna, eta 30 minutuan behin emango du zerbitzua urte osoan (igande goizetan, 60 minutuan behin), eta ez udan bakarrik, orain arte bezala.
Añorga-Pasaia linean 7,5 minutuan behin ibiliko da tren, igande goizean izan ezik; orduan, 15 minutuan behin igaroko da. Lasarte-Oria eta Irun artean, berriz, maiztasuna 30-15 minutukoa izango da asteburuetan.
Azkenik, Lasarte-Oria eta Hendaia arteko linean larunbat gaueko maiztasuna nabarmen handituko da, 30 minutuan behin zirkulazioak eginez, orain, neguan, bi ordutik behin, eta udan, orduero.