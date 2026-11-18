A menos de 72 horas de su puesta en marcha oficial este sábado, 21 de noviembre, autoridades y medios de comunicación han realizado esta mañana el primer viaje de la nueva pasante del Topo de San Sebastián. Tras 9 años de obras y una inversión de 300 millones de euros, esta infraestructura de 4,2 kilómetros elimina el histórico fondo de saco de Amara y conecta tres nuevas estaciones subterráneas: Amara, Kontxa-Zentroa y Bentaberri.

Con la apertura del nuevo trazado, el servicio dará un salto cualitativo al alcanzar frecuencias propias de un metro, con trenes cada 7,5 minutos.

Durante su visita a la nueva estación de Kontxa-Zentroa, el lehendakari Imanol Pradales ha subrayado a complejidad técnica del proyecto, calificándolo como "la obra más complicada jamás realizada en San Sebastián”. Asimismo, ha destacado que las primeras impresiones, tanto a nivel estético como operativo, corresponde a las de un servicio de metro que “va a revolucionar la movilidad en la ciudad, en Donostialdea y Gipuzkoa”.

Trenes cada 7,5

A partir de este sábado el nuevo Topo ofrecerá frecuencias de 7,5 minutos en las once estaciones del tramo Añorga y Pasaia, incorporando al servicio las nuevas paradas subterráneas de Amara, Bentaberri y Kontxa-Zentroa. Esta mejora supondrá un total de 276 circulaciones al día en jornadas laborables.

La apertura de la pasante también traerá cambios en el servicio de fin de semana. La línea Zumaia-Pasaia duplicará su servicio actual y pasará a tener servicio cada 30 minutos todo el año (los domingos por la mañana cada 60 minutos) y no sólo en verano como hasta ahora.

En la línea Añorga-Pasaia circulará un tren cada 7,5 minutos, salvo el domingo por la mañana que será de 15 minutos. Entre Lasarte-Oria e Irun la frecuencia pasará a ser de 30 a 15 minutos los fines de semana.

Por último, en la línea entre Lasarte-Oria y Hendaia se incrementará notablemente la frecuencia de la noche del sábado, con circulaciones cada 30 minutos, cuando ahora, en invierno, había una cada dos horas y en verano, una a la hora.