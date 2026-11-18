La duplicación del túnel de Belate, cuyas obras fueron paralizadas, no se retomará hasta que vuelva a adjudicarse la parte restante de los trabajos. Para ello, con carácter previo, es necesario redactar el proyecto y hoy el Gobierno de Navarra ha anunciado su licitación, junto a la dirección de obra, unos trabajos técnicos que salen a concurso por 1,7 millones de euros.

El Gobierno foral ha autorizado este miércoles la contratación tanto de la redacción del proyecto como del control y vigilancia de las obras, con un valor estimado de 1.773.894 euros (IVA incluido). El nuevo proyecto definirá las intervenciones necesarias para acabar la duplicación del túnel, y sus redactores serán también quienes se hagan cargo de la dirección de obra ya que, según el Servicio de Proyectos y Obras, es necesario que ambas tareas sean ejecutadas por la misma empresa “dada la especial cualificación, dedicación y disponibilidad que exige una infraestructura de características tan especiales”.

Los costes y plazos previstos para la redacción del proyecto son de 115.025 euros y tres meses, respectivamente, y de 1.508.062 euros para las labores de dirección, control y vigilancia, tareas que durarán 26 meses más. A ambos conceptos se les añade un 10% para posibles modificaciones y el IVA.