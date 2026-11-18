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Se declara un incendio en una vivienda de la calle Zapategi de Lasarte
Euskaraz irakurri: Sute bat piztu da Lasarteko Zapategi kaleko etxebizitza batean
Los bomberos han llegado poco después de declararse el fuego y no han encontrado a nadie en el interior de la vivienda calcinada.
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