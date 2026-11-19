SATEVIk 60.000 kontsulta baino gehiago artatu ditu indarkeria matxistagatik bi hamarkadatan
900 840 111 telefonoa doakoa eta konfidentziala da, eta, 2006an martxan jarri zenetik, guztira 176.381 arreta-ordu batu ditu. Etengabe egoten da martxan, 24 orduz, urteko egun guztietan. Hori adierazi du Eusko Jaurlaritzak gaur, bi hamarkada hauen balantzearen aurkezpenean.
60.000 kontsulta baino gehiago eta arreta-zerbitzua 176.381 ordu. Hori da Indarkeria Matxistaren Biktima diren Emakumeentzako Telefono bidezko Arreta Zerbitzuaren (SATEVI) 20 urteren balantzea. Baliabide hori duela bi hamarkada sortu zen, indarkeria pairatzen duten emakumeei erantzun eta laguntza eta babesa emateko.
Gaur, osteguna, aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak 900 840 111 zenbakiaren 20 urteko ibilbidearen balantzea, Gasteizko Artium museoan. Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburu Nerea Melgosak eta Oihane Cabello SATEVIren ordezkariak zehaztutako datuen arabera, 45.047 emakume biktimari, haien gertuko 12.103 pertsonari eta 2.850 profesionali eman zaie arreta.
SATEVIra jo duten gehienak indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak eurak izan dira; adin tarte ugariena 41-50 emakumeena izan da, baina, geroz eta gehiago ari dira konturatzen emakume gazteagoen presentzia ugaritu egin dela, indarkeria matxista bera aldatzen ari den seinale.
Bikotekide edo bikotekide ohi gizonak eragindako indarkeria izan da kontsulten % 90,67etan; talde horren barruan, indarkeria psikologikoa identifikatu da beti, indarkeria fisikoa % 70etan, sexu-indarkeria % 36tan eta indarkeria ekonomikoa % 35etan.
Hogei urte: aldaketak indarkerian eta erantzunean
Lehen urteetan, deiak tratu txar fisiko eta psikologikoekin lotzen ziren batik bat, baina denborak aurrera egin ahala, zerbitzua zabaldu egin da, bai profilei, koordinazio-mekanismoei, bai jorratutako egoerei dagokionez. Aipatzekoak dira sexu-indarkeria eta indarkeria ekonomikoa, baita sare sozialen eta tresna digitalen erabilera, kontrol eta eraso egiteko bitarteko gisa.
SATEVI doakoa, anonimoa eta konfidentziala da, ez du aztarnarik uzten telefono-fakturan, eta urte osoan zehar, eguneko 24 orduetan, dago eskuragarri.
Ekitaldian Melgosa sailburuak azpimarratu duenez, "emakume bakar batek ere ez du indarkeria matxista pairatu behar".