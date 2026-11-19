Más de 60 000 consultas atendidas y 176 381 horas de atención ininterrumpida. Ese es el balance de los 20 años del Servicio de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia Machista (SATEVI), un recurso que nació hace dos décadas para dar respuesta y acompañamiento a las mujeres afectadas.

El Gobierno Vasco ha presentado este jueves, en el Museo Artium de Vitoria-Gasteiz, el balance de dos décadas de actividad del 900 840 111, un línea que funciona de forma contunua desde 2006.

Según los datos detallados por el departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, y Oihane Cabello, representante de SATEVI, en total se han contabilizado 45 047 atenciones a mujeres víctimas, 12 103 a personas de su entorno y 2850 a profesionales.

El último ejercicio completo, 2025, cerró con 3087 atenciones y 2054 personas demandantes, de las cuales 1495 eran víctimas de violencia machista. La violencia ejercida por la pareja o expareja estuvo presente en el 90,67 % de las consultas; dentro de ese grupo, en el 100 % se identificó violencia psicológica, en el 69,49 % violencia física, en el 36,14 % violencia sexual y en el 35,70 % violencia económica.

Por su parte, el balance más reciente recoge 3392 consultas entre enero y octubre de 2026.

Veinte años de cambios en la violencia y en la respuesta

En sus primeros años, las llamadas se relacionaban principalmente con el maltrato físico y psicológico, pero con el tiempo, el servicio ha ampliado los perfiles atendidos, los mecanismos de coordinación y las situaciones abordadas, entre ellas la violencia sexual y económica y el uso de redes sociales y herramientas digitales como medios de control o agresión.

Hoy por hoy, SATEVI es gratuito, anónimo y confidencial, no deja rastro en la factura telefónica y está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Asimismo, el servicio está en 51 idiomas y es accesible a personas con discapacidad auditiva.

Durante el acto conmemorativo, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha subrayado que "ninguna mujer debería afrontar sola una situación de violencia machista".