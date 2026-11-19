El plazo para solicitar el voto por correo en las elecciones del 29N termina este jueves a medianoche, tanto en la web de Correos como en cualquier oficina postal.

Como recuerda Correos, las personas electoras que opten por solicitar el voto a través de la web deberán acreditar su identidad mediante autenticación y firma electrónica, y los que prefieran hacerlo de forma presencial deberán presentar el DNI, pasaporte o permiso de conducir originales.

También se puede pedir el voto para otra persona que no pueda hacerlo por enfermedad o discapacidad, para lo que hace falta presentar una acreditación mediante certificación médica oficial y una autorización notarial o consular.

Para poder emitir el voto por correspondencia es imprescindible el certificado de inscripción en el censo electoral. El voto se podrá hacer efectivo hasta el 25 de noviembre, con la documentación que los interesados habrán recibido en la dirección indicada en su solicitud.