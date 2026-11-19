La nueva pasante del Topo de Donostia-San Sebastián comienza a funcionar este sábado, 21 de noviembre, tras nueve años de obras y 300 millones de euros de inversión. La infraestructura ofrecerá frecuencias de 7,5 minutos en las once estaciones del tramo Añorga y Pasaia, incorporando al servicio las nuevas paradas subterráneas de Amara, Bentaberri y Kontxa-Zentroa. Esta mejora supondrá un total de 276 circulaciones al día en jornadas laborables.

La apertura de la pasante también traerá cambios en el servicio de fin de semana. La línea Zumaia-Pasaia duplicará su servicio actual y pasará a tener servicio cada 30 minutos todo el año (los domingos por la mañana cada 60 minutos) y no sólo en verano como hasta ahora.

En la línea Añorga-Pasaia circulará un tren cada 7,5 minutos, salvo el domingo por la mañana que será de 15 minutos. Entre Lasarte-Oria e Irun la frecuencia pasará a ser de 30 a 15 minutos los fines de semana.

Por último, en la línea entre Lasarte-Oria y Hendaia se incrementará notablemente la frecuencia de la noche del sábado, con circulaciones cada 30 minutos, cuando ahora, en invierno, había una cada dos horas y en verano, una a la hora.