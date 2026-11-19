Una mujer de 47 años ha fallecido este miércoles por la noche en Parla (Madrid), víctima de violencia machista. La Policía Nacional investiga como un caso de violencia de género el presunto asesinato y ha procedido a la detención del hombre, de 62 años.

El crimen ocurrió anoche sobre las 22:10 en la calle Getafe de Parla. El hombre propinó varias puñaladas a su pareja y, posteriormente, llamó a las autoridades para entregarse en la propia vivienda. Cuando los agentes policiales llegaron, encontraron al hombre esperando en la calle, y les acompañó hasta el interior de la vivienda, donde encontraron a una mujer tendida en el suelo con varias heridas por arma blanca.

Los agentes solicitaron atención sanitaria del Servicio de Emergencia Médica de Madrid (Summa 112), que a su llegada no pudieron más que confirmar el fallecimiento. La Policía detuvo al hombre, de origen extranjero pero nacionalizado, por un delito de homicidio.

45 víctimas mortales más

A fecha de 16 de noviembre se contabilizaban 45 mujeres víctimas mortales de violencia machista en España en lo que va de 2026, según el Ministerio de Igualdad. En la CAV no ha habido ninguna víctima mortal contabilizada en lo que va de año, pero sí dos en Navarra: en febrero, un hombre mató a su mujer e hirió de gravedad a su madre en Sarriguren; y en mayo, otro hombre mató a su mujer en Arguedas. En Francia, si bien los datos oficiales no se publican hasta el año siguiente, diversas fuentes han contabilizado hasta el 9 de noviembre 77 víctimas mortales de feminicidio.