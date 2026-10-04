INUNDACIONES EN BILBAO
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Aburto sostiene que las arquetas del Casco Viejo estaban "limpias" en el momento de la tromba de agua

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Erauntsiaren unean Zazpikaleetako estolda "gehienak garbi" zeudela azpimarratu du Aburto alkateak

EITB

Última actualización

El alcalde de Bilbao ha explicado que, según los primeros datos, las inundaciones del Casco Viejo se debieron al "exceso de agua", ya que "el tubo no fue capaz de tragar toda la lluvia que caía". 

Juan Maria Aburto Bilbao Casco Viejo de Bilbao Ayuntamiento de Bilbao Inundaciones Sociedad

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