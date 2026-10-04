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Aburto sostiene que las arquetas del Casco Viejo estaban "limpias" en el momento de la tromba de agua
El alcalde de Bilbao ha explicado que, según los primeros datos, las inundaciones del Casco Viejo se debieron al "exceso de agua", ya que "el tubo no fue capaz de tragar toda la lluvia que caía".
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