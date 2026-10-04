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Euri erauntsia izan zenean Zazpikaleetako arketa "gehienak garbi" zeudela esan du Aburto alkateak

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Alkateak azaldu du zaparrada "izugarriak" izan zirela 19:00etatik 21:00etara, eta estolderia ez zela "gai izan" ur guztia ateratzeko. "Nik ditudan datuen arabera, arketa gehienak ondo zeuden, garbi", esan du. 

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