Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 5 de octubre de 2026:

- Consecuencias de las lluvias: Los comerciantes y hosteleros del Casco Viejo de Bilbao tendrán hoy una jornada para medir los daños causados por las inundaciones y poner reclamaciones a las aseguradoras.

- Decisión de Pedro Sánchez: El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, comparecerá este lunes a las 9:00 horas en el Palacio de la Moncloa para desvelar si ha decidido adelantar las elecciones generales tras el rechazo del Congreso a los dos reales decretos leyes sobre vivienda.

- Museo de Bellas Artes de Bilbao: El Museo Bellas Artes de Bilbao reabrirá este lunes con 'Agravitas', el proyecto de ampliación de unos 45 millones de euros y 6000 metros cuadrados, que Norman Foster y el arquitecto vasco Luis María Uriarte han levantado como un puente sobre los edificios históricos originales.