Albiste izango dira: euriteen ondorioak, Pedro Sanchezen erabakia eta Arte Ederren Bilboko Museoa
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko irailaren 30ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Euriteen ondorioak: Uholdeek eragindako kalteak neurtzeko eta aseguru-etxeei erreklamazioak jartzeko eguna izango dute gaur Bilboko Zazpikaleetako saltzaile eta tabernariek.
- Pedro Sanchezen erabakia: Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak agerraldia egingo du gaur, astelehena, 09:00etan, Moncloa jauregian, Kongresuak etxebizitzari buruzko bi dekretuak atzera bota ostean hauteskunde orokorrak aurreratzea erabaki duen ala ez argitzeko.
- Arte Ederren Bilboko Museoa prest dago ateak berriz ere irekitzeko. Norman Foster eta Luis Maria Uriarte arkitektoen esku-hartzearen ostean, berritu eta nabarmen handitu dute museoa. Gaur egingo dute inaugurazio ofiziala.