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Albiste izango dira: euriteen ondorioak, Pedro Sanchezen erabakia eta Arte Ederren Bilboko Museoa

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
BILBAO, 03/10/2026.- Vista de un aparcamiento inundado en el casco viejo de Bilbao como consecuencia de las fuertes precipitaciones de este sábado. EFE/ Luis Tejido

Uholdea, Bilbon. Foto: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko irailaren 30ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Euriteen ondorioak: Uholdeek eragindako kalteak neurtzeko eta aseguru-etxeei erreklamazioak jartzeko eguna izango dute gaur Bilboko Zazpikaleetako saltzaile eta tabernariek.

- Pedro Sanchezen erabakia: Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak agerraldia egingo du gaur, astelehena, 09:00etan, Moncloa jauregian, Kongresuak etxebizitzari buruzko bi dekretuak atzera bota ostean hauteskunde orokorrak aurreratzea erabaki duen ala ez argitzeko.

- Arte Ederren Bilboko Museoa prest dago ateak berriz ere irekitzeko. Norman Foster eta Luis Maria Uriarte arkitektoen esku-hartzearen ostean, berritu eta nabarmen handitu dute museoa. Gaur egingo dute inaugurazio ofiziala.

Bilbo Pedro Sanchez Gizartea

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