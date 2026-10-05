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Gaur inauguratuko dute Arte Ederren Bilboko Museoa

Handitze lanak amaituta, eta inaugurazio ofizialaren ondoren, asteartean irekiko dituzte ateak berriro. Sarrera doakoa izango da urriaren 6tik 13ra.

(Foto de ARCHIVO) Presentación del nuevo atrio Arriaga del Museo de Bellas Artes, a 22 de junio de 2026, en Bilbao Vizcaya, País Vasco (España). El Bellas Artes abre de forma excepcional su nuevo atrio en una jornada de puertas abiertas para que el público general pueda conocer de primera mano el nuevo espacio diseñado por Norman Foster antes de su reapertura total el próximo 5 de octubre. David de Haro / Europa Press 22/6/2026

Arte Ederren Bilboko Museoaren artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Arte Ederren Bilboko Museoa prest dago ateak berriz ere irekitzeko. Norman Foster eta Luis Maria Uriarte arkitektoen esku-hartzearen ostean, berritu eta nabarmen handitu dute museoa, eta gaur egingo dute inaugurazio ofiziala.

6 mila metro koadro gehiago ditu, eta orain arteko bi eraikin historikoen berezitasun formal eta funtzionala errespetatzen du, baina hirugarren eremu bat gehitu diote Agravitas izeneko proiektuaren baitan. Lehengo museoaren gainean, 11 metroko altueran, airean dagoela dirudi egitura berriak. Beirazko hormak ditu eta 2.000 eta 5.000 metro koadroko azalera, bi solairutan banatuta.

Eraldaketa Arriaga atarian ere nabari da. Agravitasen azpian dago eta lehen kaleko espazioa zena estali da orain. Erdigunean Francisco Durriok Juan Crisostomo Arriaga konpositoreari eskainitako eskultura dago, eta, Fosterren hitzetan, museoaren bihotz berria da.

Goian, BBKmuseoa estreinatuko da, 1.500 metro karratuko galeria gardena, aire zabaleko eskulturarako terraza duten aldi baterako erakusketetarako, eta beheko solairuan, Diseinu eta Arkitektura bilduma berria.

Horrela, museoak hamahiru arte-gune ditu, hiru arkitekturatan banatuta: 1945ekoa, 1970ekoa eta gaur egungoa.

Lanak ia lau urtez luzatu dira. Asteartean irekiko ditu ateak eta sarrera doakoa izango da urriaren 13ra arte.

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