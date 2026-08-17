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La lluvia propicia una noche de trabajo "muy productivo" en el incendio de Riglos (Huesca)

En las próximas horas, los mayores esfuerzos se desplegarán de nuevo hacia el Monte Oroel, cercano a la localidad de Jaca, en una jornada que volverá a estar marcada por la subida de las temperaturas.
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Helicóptero recoge agua de una pistina de plástico para labores de extición del incendio de Riglos. Foto: EuropaPress

Euskaraz irakurri: Rigloseko sutearen azken ordua, abuztuak 17: "Lan emankorra" egin ahal izan dute gauean Rigloseko sutean, Huescan, euriari esker
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Agencias | EITB

Última actualización

El dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios del Gobierno de Aragón (Infoar) ha destacado que la última noche ha sido "de trabajo muy productivo" en el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca), tras las precipitaciones de las últimas horas, y que "se ha podido trabajar bien".

Por contra, algunos accesos han quedado algo embarrados debido a la lluvia, han señalado desde Infoar, a la espera de que se complete la información después de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi).

En las próximas horas, los mayores esfuerzos se desplegarán de nuevo en el flanco derecho, hacia el Monte Oroel, cercano a la localidad de Jaca, en una jornada que se prevé que esté marcada por la subida de las temperaturas y a la espera del comportamiento del viento.

El último balance detalla  17 500 hectáreas afectadas desde que se iniciara el fuego, hace justo una semana

Además, hay que lamentar la muerte de un profesional de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en un accidente de tráfico este domingo en la zona del barranco de Atarés y otros tres han resultado heridos -uno de ellos permanece hospitalizado en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, pero está fuera de peligro-.

En cuanto a los medios desplegados, se ha alcanzado una cifra "histórica", según el Ejecutivo autonómico, con más de mil efectivos y 40 medios aéreos.

19 núcleos han sido desalojados y 1046 personas permanecen fuera de sus casas.

Incendios Bomberos España Sociedad

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