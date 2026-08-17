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La kalejira teatralizada Irrikitaldia pone el broche de oro a la Semana Grande donostiarra

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Irrikitaldia kalejira antzeztuak amaiera bikaina eman dio Donostiako Aste Nagusiari

Última actualización

Desde el el cambio de alcalde en la ciudad, hasta el regreso de la Oreja de Van Gogh con Amaia Montero a la cabeza. Donostiako Piratak ha vuelto a llenar de humor las calles donostiarras con su Irrikitaldia. Una kalejira teatralizada que pone punto y final a su Semana Grande donostiarra.

Ayuntamiento San Sebastián Donostia-San Sebastián Semana Grande Donostia 2026 Sociedad

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