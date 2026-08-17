Aste Nagusia
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Irrikitaldia kalejira antzeztuak amaiera bikaina eman dio Donostiako Aste Nagusiari

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Donostiako alkate aldaketa edo La Oreja de Van Goghen itzulera. Horiexek, besteak beste, Irrikitaldiak utzi dizkigun irudiak. Parodiaz jositako desfilearekin amaiera eman diete Piratek Aste Nagusiari. Urtean zehar hirian gertatu diren kontuak antzezten dituzte kritikaz eta umorez.

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