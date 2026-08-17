Las comparsas de Bilbao establecen cuotas para la música en euskera en las txosnas al constatar que solo representa el 27 %
Las comparsas de Bilbao han admitido que solo el 27 % de la música que suena en las txosnas de Aste Nagusia está en euskera y han acordado cuotas para elevar ese porcentaje, dentro de una campaña presentada este lunes para reforzar el uso de la lengua durante las fiestas.
La iniciativa, denominada "Aste Nagusian euskara nagusi", ha sido presentada este lunes en rueda de prensa por Bilboko Konpartsak y la asociación GUKA, y supone declarar el recinto festivo "espacio libre" para quienes quieran expresarse en euskera.
Cada comparsa ha fijado su propia cuota de canciones en euskera a partir de su situación actual, con objetivos que van del 33 al 100 %, después de un diagnóstico que las propias entidades han calificado de "pobre" en ese apartado.
El análisis, elaborado por las comparsas, arroja mejores resultados en otros ámbitos: el 84 % de la comunicación externa se hace en euskera y el 81 % del paisaje lingüístico está en esa lengua, mientras que el 54 % de la programación es en euskera y solo el 16 % exclusivamente en castellano.
En los montajes previos a las fiestas, según ha explicado la organización, 9 de cada 20 personas se expresan en euskera, aunque 15 de cada 20 saben hablarlo.
Entre quienes atienden por turnos en las txosnas, el 75 % lo hace en euskera y el 90 % podría hacerlo, por lo que se elaborarán vocabularios básicos, y se ha adoptado el compromiso de que la primera palabra sea siempre en esa lengua.
Las comparsas han asumido además el compromiso de trasladar al euskera algunas actividades que venían celebrándose en castellano y de sustituir por mensajes solo en euskera parte de los rótulos y comunicaciones que hasta ahora eran bilingües.
Los promotores han señalado que garantizar el euskera en las fiestas es especialmente relevante para quienes están aprendiendo la lengua, para las personas recién llegadas y para quienes no disponen de espacios de ocio en euskera en su entorno.
La campaña incluye también una crítica al Ayuntamiento de Bilbao por la presencia del euskera en los talleres, espectáculos y cursos de ocio para adultos que organiza, que consideran insuficiente, y un llamamiento a bares, restaurantes y otras entidades privadas a sumarse a la iniciativa.
Aste Nagusia arrancará el sábado 22 de agosto desde el balcón del Teatro Arriaga y se prolongará durante nueve días.
La bertsolari Onintza Enbeita ejercerá de pregonera y la comparsera Ainhoa Urrejola será la encargada de lanzar el txupin que abre las fiestas.
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