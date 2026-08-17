Bilboko konpartsek kuotak ezarri dituzte euskarazko musikarentzat txosnetan, % 27 baino ez dela egiaztatu ondoren
Konpartsek kanpaina bat aurkeztu dute jaietan euskararen erabilera indartzeko, eta txosnetan euskarazko musikaren proportzioa handitzeaz gain, beste aldaketa batzuk ere egin dituzte erabilera areagotzeko.
Bilboko konpartsek azterketa sakona egin dute euren jardunean euskarak duen presentzia neurtzeko eta hobekuntzarako ekintzak adosteko. Hala, Aste Nagusiko txosnetan entzuten den musikaren % 27 bakarrik dela euskaraz ikusita, eta ehuneko hori areagotzeko helburuz, kuotak adostu dituzte.
Konpartsa bakoitzak bere euskarazko kantuen kuota propioa finkatu du, bere egungo egoeratik abiatuta, % 33tik % 100era bitarteko helburuekin.
Neurri hori eta beste hainbat jasotzen ditu jaietan hizkuntzaren erabilera indartzeko astelehen honetan aurkeztu duten kanpainak. "Aste Nagusian euskara nagusi" izeneko ekimena Bilboko Konpartsek eta GUKA elkarteak aurkeztu dute prentsaurrekoan, eta euskaraz hitz egin nahi dutenentzat jai-eremua "espazio libre" bihurtzeko helburua dutela azaldu dute.
Musikari dagokion analisiak emaitza "pobrea" eman duela aitortu ondoren, konpartsek azaldu dute azterketak emaitza hobeak eman dituela beste eremu batzuetan: kanpo-komunikazioaren % 84 euskaraz egiten da, adibidez, hizkuntza-paisaiaren % 81 hizkuntza horretan dago; eta programazioaren % 54 euskaraz egiten da, soilik % 16 delarik gaztelaniaz.
Jaien aurreko muntaietan, antolatzaileek azaldu dutenez, 20 lagunetik 9k euskaraz hitz egiten dute, baina 20tik 15ek euskaraz hitz egiten badakite.
Txosnetan txandaka zerbitzatzen aritzen direnen artean, % 75ek euskaraz egiten dute eta % 90ek dakite berez euskara. Hala, oinarrizko hiztegiak landuko dira, eta lehen hitza beti hizkuntza horretan izateko konpromisoa hartu da.
Konpartsek, gainera, gaztelaniaz egiten ziren jarduera batzuk euskaraz egiteko konpromisoa hartu dute, bai eta orain arte elebidunak ziren errotulu eta komunikazioetako batzuk euskara hutsezko mezuekin ordezkatzekoa ere.
Sustatzaileek adierazi dutenez, jaietan euskara bermatzea bereziki garrantzitsua da hizkuntza ikasten ari direnentzat, iritsi berrientzat eta inguruan aisialdirako euskarazko gunerik ez dutenentzat.
Kanpainaren sustatzaileek, halaber, Bilboko Udala kritikatu dute , helduentzako tailer, ikuskizun eta ikastaroetan euskarak duen presentziagatik, ez baita nahikoa, eta taberna, jatetxe eta bestelako erakunde pribatuei ekimenarekin bat egiteko deia egiten diete.
Aste Nagusia abuztuaren 22an, larunbata, hasiko da Arriaga Antzokiko balkoitik eta bederatzi egunez luzatuko da.
Aurten Onintza Enbeita bertsolaria izango da pregoilaria eta Ainhoa Urrejola konpartsakidea txupinera.
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