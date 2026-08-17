BILBOKO KONTZERTUAK
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Zea Mays, Leire Martinez, Bebe, M-Clan... Aste Nagusiko kontzertu guztiak

Aste Nagusiak musikaz beteko du Bilbo aste osoan zehar, hiriko hainbat agertokitan banatutako kontzertu-programazio zabalarekin. Hauek dira jaietako musika-eskaintzaz gozatzeko emanaldi eta ordutegi nagusiak.

(Foto de ARCHIVO) Concierto en Aste Nagusia de Bilbao. REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE BILBAO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 22/8/2025
Abandoibarrako kontzertu baten artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press
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EITB

Azken eguneratzea

Musika izango da 2026ko Aste Nagusiko protagonista nagusietako bat. Aste osoan zehar Bilboko hainbat txokotan izango dira kontzertuak. Jaiek askotariko programazioa eskainiko dute, bertako zein Euskal Herritik kanpoko estilo eta artista ezberdinen proposamenekin.

Europa parkea

Europa parkeko kontzertu guztiak 00:00etan hasiko dira.

Asteazkena 26: Gaztea Gaua, ETSrekin

Osteguna 27: Walls

Ostirala 28: Martin Urrutia

Larunbata 29: DJ Guillem Climent eta Paula Koops, Gon Abril, Avenida, Tony Grox eta Lucy Calys

Abandoibarra

Abandoibarrako kontzertu guztiak 23:30ean hasiko dira.

Larunbata 22: Zea Mays

Igandea 23: Leire Martinez

Astelehena 24: Mirua

Asteartea 25: Bilboko Udal Banda + Serafin Zubiri

Asteazkena 26: Urtz & Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS)

Osteguna 27: Bebe

Ostirala 28: Cobardes

Larunbata 29: M-Clan

Bilborock

Metal eta pop-rock erakustaldiaren emanaldi guztiak 20:00etan hasiko dira. 

Larunbata 22: Lorreine + Pablo Rios

Igandea 23: Darkold + Mandarinas al sol

Astelehena 24: Nuzz + Scusi Boys

Asteartea 25: Izena + Basaki

Asteazkena 26: Vulcanizadas + Vittersweet Trio

Osteguna 27: Sergio & The Lovers + Iñigo Riki ant the night band

Ostirala 28: Ossyris + Stolen Soul

Larunbata 29: The Kraven + My Sweet Torment

Areatzako kioskoa

Kontzertu guztiak 12:00etan izango dira.

Abuztuak 23: "Zarzuela eta klasiko herrikoi handiak". 

Abuztuak 24: "Ostadarra". 

Abuztuak 25: "Atxuritik Areatzara". 

Abuztuak 26: "Gure folklorea". 

Abuztuak 27: "Frantziako Haizeak". 

Abuztuak 28: "Aires de Pamplona". 

Abuztuak 29: "Sevillatik Hollywoodera". 

Abuztuak 30: "Martxak, pasodobleak eta gehiago". 

Plaza Biribileko dantzaldiak

Dantzaldiak bi saiotan izango dira: 20:00etan eta 23:00etan. 

Larunbata 22: Akerbeltz

Igandea 23: Gautegun

Astelehena 24: Sukar

Asteartea 25: En Esenzia

Asteazkena 26: Laprast

Osteguna 27: Muxutruk

Ostirala 28: La Fania

Larunbata 29: Maran DJ (20:00) + Txapela Brava (23:00)

Pergola

La Pergolako kontzertuak 23:30ean hasiko dira. 

Larunbata 22:  "Recuerda los 80s y 90s"

Igandea 23: Los Espectros

Astelehena 24: Mariachi Imperial Elegancia Mexicana

Asteartea 25: Asier Bilbao Show

Asteazkena 26: Pan con Chile. Noche de boleros

Osteguna 27: Agrupación Puertochico. Noche de habaneras

Ostirala 28: Amistades Peligrosas

Larunbata 29: Nacha Pop

Bilboko Aste Nagusia 2026 Bilbo Kontzertuak Musika

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Natxo de Felipe agertokietara itzuliko da "Abandonatuak" proiektu berriarekin

Oskorrik agur esan eta 11 urtera, Natxo de Felipe berriro igoko da agertokietara disko berri batekin: Abandonatuak. Argitaratu gabe geratu ziren talde mitikoaren kantuak berreskuratu ditu proiektu honetan, eta abuztuaren 20an zuzenean aurkeztuko du Arantzazuko Santutegian, Donostiako Musika Hamabostaldiaren programazioaren barruan. Philiperena taldearekin batera aritu da disko honetan, Xabier de Felipe, Przemysaw Pujanek, Esther Alba eta Karmele Castillorekin batera.

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