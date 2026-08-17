Zea Mays, Leire Martinez, Bebe, M-Clan... Aste Nagusiko kontzertu guztiak
Aste Nagusiak musikaz beteko du Bilbo aste osoan zehar, hiriko hainbat agertokitan banatutako kontzertu-programazio zabalarekin. Hauek dira jaietako musika-eskaintzaz gozatzeko emanaldi eta ordutegi nagusiak.
Musika izango da 2026ko Aste Nagusiko protagonista nagusietako bat. Aste osoan zehar Bilboko hainbat txokotan izango dira kontzertuak. Jaiek askotariko programazioa eskainiko dute, bertako zein Euskal Herritik kanpoko estilo eta artista ezberdinen proposamenekin.
Europa parkea
Europa parkeko kontzertu guztiak 00:00etan hasiko dira.
Asteazkena 26: Gaztea Gaua, ETSrekin
Osteguna 27: Walls
Ostirala 28: Martin Urrutia
Larunbata 29: DJ Guillem Climent eta Paula Koops, Gon Abril, Avenida, Tony Grox eta Lucy Calys
Abandoibarra
Abandoibarrako kontzertu guztiak 23:30ean hasiko dira.
Larunbata 22: Zea Mays
Igandea 23: Leire Martinez
Astelehena 24: Mirua
Asteartea 25: Bilboko Udal Banda + Serafin Zubiri
Asteazkena 26: Urtz & Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS)
Osteguna 27: Bebe
Ostirala 28: Cobardes
Larunbata 29: M-Clan
Bilborock
Metal eta pop-rock erakustaldiaren emanaldi guztiak 20:00etan hasiko dira.
Larunbata 22: Lorreine + Pablo Rios
Igandea 23: Darkold + Mandarinas al sol
Astelehena 24: Nuzz + Scusi Boys
Asteartea 25: Izena + Basaki
Asteazkena 26: Vulcanizadas + Vittersweet Trio
Osteguna 27: Sergio & The Lovers + Iñigo Riki ant the night band
Ostirala 28: Ossyris + Stolen Soul
Larunbata 29: The Kraven + My Sweet Torment
Areatzako kioskoa
Kontzertu guztiak 12:00etan izango dira.
Abuztuak 23: "Zarzuela eta klasiko herrikoi handiak".
Abuztuak 24: "Ostadarra".
Abuztuak 25: "Atxuritik Areatzara".
Abuztuak 26: "Gure folklorea".
Abuztuak 27: "Frantziako Haizeak".
Abuztuak 28: "Aires de Pamplona".
Abuztuak 29: "Sevillatik Hollywoodera".
Abuztuak 30: "Martxak, pasodobleak eta gehiago".
Plaza Biribileko dantzaldiak
Dantzaldiak bi saiotan izango dira: 20:00etan eta 23:00etan.
Larunbata 22: Akerbeltz
Igandea 23: Gautegun
Astelehena 24: Sukar
Asteartea 25: En Esenzia
Asteazkena 26: Laprast
Osteguna 27: Muxutruk
Ostirala 28: La Fania
Larunbata 29: Maran DJ (20:00) + Txapela Brava (23:00)
Pergola
La Pergolako kontzertuak 23:30ean hasiko dira.
Larunbata 22: "Recuerda los 80s y 90s"
Igandea 23: Los Espectros
Astelehena 24: Mariachi Imperial Elegancia Mexicana
Asteartea 25: Asier Bilbao Show
Asteazkena 26: Pan con Chile. Noche de boleros
Osteguna 27: Agrupación Puertochico. Noche de habaneras
Ostirala 28: Amistades Peligrosas
Larunbata 29: Nacha Pop
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