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Macklemore rap abeslaria Ed Sheeranen biratik kanporatu dute Palestinaren aldeko aldarriak egiteagatik

Rap kantariak salatu duenez, Robert Kraft diruduna, New England Patriots taldearen jabea, da errudunetako bat; izan ere, kontzertuak izan behar ziren estadioetako jabeen artean babesa lortzea leporatu dio, estadio horietan Macklemorek ez jotzeko presioa egin zezaten.

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Macklemore rap kantari estatubatuarrak salatu duenez, Ed Sheeran pop izarrak AEBn egiten ari den biratik kanpo utzi dute irailaren 4an New Jerseyko MetLife estadioan Palestinaren aldeko aldarriak egiteagatik eta "Palestina askea!" oihukatzeagatik.

Macklemorek Instagramen idatzi duenez, berak eta Sheeranek "elkarrizketa zail batzuk izan zituzten joan den astean". Messina Touring Group da Sheeranen "Loop Tour" biraren AEBetako zatiaren arduraduna, eta Rolling Stone-n adierazi duenez, kontzertuak egingo ziren azpiegituren jabeek jakinarazi zioten ez zutela utziko Macklemoren kontzerturik egiten.

"Alderdi guztiekin hitz egin ondoren, Macklemore ez da telonero gisa arituko gainerako egunetan", adierazi du Messina Touring Groupek.

Sheeranek ez du gaiari buruzko iruzkinik egin.

Macklemore Palestinaren alde agertu da aspalditik, eta gogor kritikatu du Israel Gazan eta Zisjordanian egiten ari dena. Horregatik, Palestinaren aldeko kanpainetan parte hartu du, eta Hind 's Hall abestia ere kaleratu zuen, Hind Rajab Israelgo tropek hil zuten 5 urteko neskato palestinarraren omenez.

Ed Sheeranek AEBn eman behar dituen 10 kontzertuetako 8tan egin behar zituen telonero lanak Macklemorek, eta jakina zen Israeldar-Estatubatuar Kontseiluak biratik kanpo uzteko eskaera egina zuela.

Horrekin batera, rap abeslariak salatu duenez, Robert Kraft diruduna, New England Patriots taldearen jabea, kontzertuak izan behar ziren estadioetako jabeen artean babesa lortzen aritu da, estadio horietan Macklemorek ez jotzeko presioa egin zezaten.

AEBko hedabideei zuzendutako ohar batean, Kraftek adierazi du gorrotoari eta antisemitismoari aurre egiten ematen duela denbora gehiena, eta "marra hori gurutzatu dela uste dudanean ahotsa altxatzeko ardura" sentitzen duela.

Palestina Ameriketako Estatu Batuak Musika

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18:00 - 20:00
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