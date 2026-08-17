Laia y Oihan, los nombres favoritos para recién nacidos en Euskadi
Entre los nombres más populares de 2025 se han situado además Ane y June, para niñas, y Markel y Martín, para niños.
Laia, en niñas, y Oihan, en niños, fueron los nombres más frecuentes entre los bebés nacidos en la Comunidad Autónoma Vasca en 2025, según los últimos datos publicados este lunes por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat. Completan el top 3 de los nombres más habituales Ane y June (niñas) y Markel y Martin o Martín (niños).
En cuarto, quinto y sexto lugar se sitúan Nora, Malen y Sofía o Sofia, en niñas, y Julen, Luken y Aimar, en niños.
En la lista de los diez más comunes con respecto a 2024 entraron Mara y Lucía y salieron Irati y Martina. En cuanto a los niños, entre los diez más habituales figuraron dos que no estaban en 2024, Paul, Izei y Jon, y dejaron esta lista Aiur, Ibai y Telmo.
El Eustat hace una diferencia en esta estadística de los nombres de los bebés nacidos de madres con nacionalidad extranjera. En el caso de las niñas los más comunes fueron Alaia, Sara, Sofía o Sofia, Aya y Ainara y en el de los niños Adam, Thiago, Amir, Isaac y Mateo.
Las preferencias de los progenitores para poner nombres a sus hijos varían según el territorio. Así, aunque Laia fue el nombre más común de las niñas en Euskadi, en Álava se situó en primer lugar Izaro, en Bizkaia, Ane, y en Gipuzkoa, June.
En cuanto a los niños, Oihan fue el preferido en Álava y Bizkaia y Martin/Martín en Gipuzkoa.
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