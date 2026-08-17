Laia eta Oihan, jaioberrien izen ohikoenak Euskadin
2025ean jaiotakoen artean izen arruntenak Laia, Ane eta June, eta Oihan, Markel eta Martin izan dira.
Seme-alabei izena jartzeko orduan, Laia eta Oihan izan dira 2025ean Euskal Autonomia Erkidegoan gehien errepikatu direnak, Eustat Euskal Estatistika Institutuak astelehen honetan argitaratu duen izenik arruntenen edo arrakastatsuenen zerrendaren arabera. Halaber, bigarren eta hirugarren postuetan ageri dira, hurrenez hurren, Ane eta June (neskak), eta Markel eta Martin (mutilak).
Laugarren, bosgarren eta seigarren tokian daude Nora, Malen eta Sofia; eta Julen, Luken eta Aimar.
Mara eta Lucia sartu dira aurreneko 10 neska-izenen artean, eta Irati eta Martina, berriz, zerrendatik kanpo geratu dira. Mutil-izenei dagokienez, Paul, Izei eta Jon sartu dira, eta Aiur, Ibai eta Telmo, aldiz, atera.
Eustatek bereizketa egiten du ama atzerritarra duten eta ez duten jaioberrien artean. Lehen horien artean nesken bost izen ohikoenak Alaia, Sara, Sofía edo Sofia, Aya eta Ainara izan dira. Mutilen kasuan, berriz, Adam, Thiago, Amir, Isaac eta Mateo izan dira.
Lurraldearen arabera ere izenaren aukeraketa aldatu egiten da. Izaro izan da izen ohikoena Araban, Ane Bizkaian eta June Gipuzkoan.
Mutilen kasuan, Oihan izan da izen ohikoena Araban eta Bizkaian, eta Martin edo Martín Gipuzkoan.
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