"Lan emankorra" egin ahal izan dute gauean Rigloseko sutean, Huescan, euriari esker
Ahalegin gehienak Jacatik gertu dagoen Oroel mendian zentratuko dira berriro ere ondorengo orduetan. Tenperaturak igo egingo dira eta haizeak egoera zaildu dezakeela uste da.
Aragoiko Gobernuaren Suteak Prebenitzeko eta Itzaltzeko dispositiboak (Infoar) jakitera eman duenez, gaua "oso emankorra" izan da Las Peñas de Riglos herriko (Huesca) baso-sutean, azken orduetako prezipitazioei esker, eta "ondo lan egin ahal izan da".
Aitzitik, sarbide batzuk zertxobait lokaztuta geratu dira euriaren ondorioz.
Datozen orduetan, ahalegin handienak eskuineko hegalean egingo dituzte berriro ere, Jakatik gertu Oroel mendirantz dagoen gunean, hain zuzen ere. Tenperaturen igoera espero da gaurko eta haizearen portaerari adi egongo dira unitate guztiak.
Azken balantzearen arabera, duela astebete sutea piztu zenetik, 17.500 hektarea erre dira inguru horretan. 19 udalerri hustu behar izan dituzte eta 1.046 pertsona etxetik kanpo daude.
Gainera, Larrialdietarako Unitate Militarreko (EEU) kide bat hil zen igande iluntzean Atareseko sakanaren inguruan izandako trafiko-istripu batean, eta beste hiru zauritu ziren -horietako bat ospitaleratuta dago Zaragozako Miguel Servet Ospitalean, baina arriskutik kanpo dago-.
Lanean ari diren baliabideei dagokienez, zifra "historikoa" dela adierazi du Argoiko agintaritzak: mila langile baino gehiago eta 40 aireko baliabide.
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