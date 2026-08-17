Denuncian temperaturas de hasta 31,9 grados en el pabellón de Psiquiatría del Hospital de Basurto

La Inspección de Trabajo de Bizkaia ha constatado que el pabellón Escuza del Hospital de Basurto, donde se encuentra el área de Psiquiatría, presenta unas condiciones de temperatura "muy inadecuadas", especialmente durante el verano y los episodios de altas temperaturas. Según el informe, en el interior del pabellón se han registrado temperaturas de hasta 31,9 grados. CCOO ha hecho pública la resolución después de denunciar la situación.

El sindicato señala que las características de los pacientes atendidos en este pabellón dificultan o impiden la apertura de las ventanas para garantizar la ventilación natural. Las ventanas permanecen cerradas con llave por motivos relacionados con la seguridad de las personas ingresadas.