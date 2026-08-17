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Denuncian temperaturas de hasta 31,9 grados en el pabellón de Psiquiatría del Hospital de Basurto

El pabellón Escuza del Hospital de Basurto, que alberga el área de Psiquiatría, carece de climatización en frío y ha alcanzado temperaturas interiores de hasta 31,9 grados. Inspección de Trabajo considera que existe una deficiencia estructural y reclama a Osakidetza medidas para garantizar unas condiciones térmicas adecuadas.
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Hospital de Basurto. FoTo: EITB
Euskaraz irakurri: Basurtuko Ospitaleko Psikiatria pabiloian 31,9 gradu arteko tenperaturak salatu dituzte
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EITB

Última actualización

La Inspección de Trabajo de Bizkaia ha constatado que el pabellón Escuza del Hospital de Basurto, donde se encuentra el área de Psiquiatría, presenta unas condiciones de temperatura "muy inadecuadas", especialmente durante el verano y los episodios de altas temperaturas. Según el informe, en el interior del pabellón se han registrado temperaturas de hasta 31,9 grados. CCOO ha hecho pública la resolución después de denunciar la situación.

El sindicato señala que las características de los pacientes atendidos en este pabellón dificultan o impiden la apertura de las ventanas para garantizar la ventilación natural. Las ventanas permanecen cerradas con llave por motivos relacionados con la seguridad de las personas ingresadas.

¿Qué ha constatado Inspección de Trabajo?

Según la documentación analizada por la Inspección de Trabajo, Osakidetza conocía al menos desde 2016 tanto la imposibilidad de utilizar las ventanas para ventilar de forma natural como el riesgo asociado a las temperaturas elevadas.

El Servicio Vasco de Salud también era conocedor de que el pabellón no disponía de climatización en frío y de la necesidad de incorporar actuaciones destinadas a mejorar la ventilación y la climatización dentro de su planificación preventiva, según ha explicado CCOO.

El informe concluye que existe una "deficiencia estructural derivada de la falta de climatización en frío general de pabellón", que estaría directamente relacionada con el registro de temperaturas interiores superiores a los valores establecidos en la normativa.

¿Qué exige Inspección de Trabajo a Osakidetza?

Ante esta situación, Inspección de Trabajo ha requerido a Osakidetza que aborde la climatización en frío del pabellón Escuza. Para ello, deberá elaborar un informe técnico de viabilidad que incluya un cronograma de medidas estructurales destinadas a garantizar unas condiciones térmicas adecuadas.

El organismo considera así necesario adoptar medidas que permitan corregir las condiciones detectadas y evitar que las temperaturas del pabellón vuelvan a superar los valores establecidos.

CCOO denuncia una falta de actuación durante años

CCOO considera que el hecho de que Osakidetza conociera la situación desde hace una década y no haya adoptado una solución definitiva "evidencia una grave falta de actuación" para proteger la salud tanto de las personas trabajadoras como de las personas usuarias del servicio de Psiquiatría.

El sindicato recuerda, además, que la propia Inspección de Trabajo establece que las características específicas de los pacientes atendidos en el pabellón Escuza no pueden servir de excusa para mantener unas condiciones térmicas inadecuadas.

La central sindical reclama, por tanto, que Osakidetza adopte las medidas estructurales necesarias para garantizar unas condiciones adecuadas de temperatura en el pabellón, especialmente durante los meses de verano y los episodios de calor.

Hospital de Basurto Osakidetza Olas de calor Sociedad

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