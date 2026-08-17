Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida tras la colisión entre un turismo y un camión registrada este lunes en el Corredor del Cadagua, a la altura de Zalla (Bizkaia).

El accidente ha ocurrido sobre las 10:00 horas en la carretera BI-636, cuando el turismo y el camión circulaban por esta vía a su paso por el municipio vizcaíno.

Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes del turismo, un hombre y una mujer, han quedado atrapados en el interior del vehículo y ha sido necesaria la intervención de los bomberos para rescatarlos.

El personal médico desplazado al lugar ha certificado el fallecimiento del conductor, un hombre de 51 años. Su acompañante, una mujer de 48 años, ha sufrido diversas lesiones y ha sido trasladada a un centro hospitalario.

La carretera ha quedado cortada en ambos sentidos y, a mediodía, el tráfico continúa regulándose por el barrio de Herrera. La Ertzaintza ha abierto un atestado para esclarecer las causas del accidente.