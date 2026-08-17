Herido muy grave un motorista de 49 años tras sufrir un accidente vial en Arrieta
Un hombre de 49 años ha resultado herido muy grave la tarde del lunes tras sufrir una colisión contra un coche mientras circulaba con su motocicleta por la carretera NA-1720 a la altura de Arrieta (Arce).
El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 17:03 horas del lunes y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Burguete, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), un equipo médico de Burguete, un helicóptero medicalizado y patrullas de la Guardia Civil.
El siniestro ha sucedido en el punto kilométrico 23 de la carretera NA-1720, a la altura de Arrieta, concejo de Arce.
Ha consistido en una colisión frontal de alto impacto entre un coche y la motocicleta en la que viajaba el herido, según ha indicado el Gobierno navarro en un comunicado.
El motorista, un varón de 49 años, ha sido atendido en el lugar y, posteriormente, ha sido trasladado en el helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde ha quedado ingresado con politraumatismos de carácter muy grave.
Efectivos de la Guardia Civil investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro.
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