TRAFIKO ISTRIPUA

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49 urteko motor-gidari bat larri zauritu da Arrietan izandako istripu batean

Ezbeharra 17:00 inguruan gertatu da, NA-1720 errepidean Arrietan parean (Artzibar). Nafarroako Gobernuak ohar batean azaldu duenez, aurrez aurre talka egin dute autoak eta zauritutako gizona zihoan motorrak. 

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Agentziak | EITB

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49 urteko gizon bat oso larri zauritu da astelehen arratsaldean NA-1720 errepidean, Arrieta parean (Artzibar), gidatzen ari zen motoarekin auto baten aurka izandako talkaren ondorioz.

SOS Nafarroa 112 larrialdiak kudeatzeko zentroak astelehenean, 17:03an, jaso du istripuaren berri, eta Auritzeko parkeko suhiltzaileak, bizi-euskarri aurreratuko anbulantzia bat (medikalizatua), Burgeteko talde mediko bat, helikoptero medikalizatu bat eta Guardia Zibilaren patruilak bertaratu dira.

Ezbeharra NA-1720 errepideko 23. kilometroan gertatu da, Arrieta parean, Artzibarko kontzejuan.

Nafarroako Gobernuak ohar baten bidez jakinarazi duenez, aurrez aurre talka egin dute auto batek eta zauritu den gizonak gidatzen zuen motorrak.

Motor-gidaria, 49 urteko gizonezkoa, tokian bertan artatu dute. Ondoren, helikoptero medikalizatuan eraman dute Iruñera, Nafarroako Unibertsitate Ospitalera, eta politraumatismo oso larriekin ospitaleratu dute.

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