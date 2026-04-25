Una persona ha sido evacuada a un centro hospitalario por inhalación de humo en un incendio registrado esta madrugada en una vivienda de Vitoria-Gasteiz, según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad.

El fuego se ha registrado sobre la una de la madrugada en la cocina de una vivienda ubicada en la calle San Vicente de Paul de la capital alavesa.

La persona que vivía en la casa ha tenido que ser trasladado al hospital de Txagorritxu por inhalación de humo.