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Un evacuado al hospital por inhalación de humo en un incendio en Vitoria- Gasteiz

El fuego se ha registrado sobre la una de la madrugada en la cocina de una vivienda ubicada en la calle San Vicente de Paul de la capital alavesa.
Euskaraz irakurri: Pertsona bat erietxera eraman dute Gasteizen, etxebizitza batean piztu den sutean kea arnasteagatik
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EITB

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Una persona ha sido evacuada a un centro hospitalario por inhalación de humo en un incendio registrado esta madrugada en una vivienda de Vitoria-Gasteiz, según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad.

El fuego se ha registrado sobre la una de la madrugada en la cocina de una vivienda ubicada en la calle San Vicente de Paul de la capital alavesa. 

La persona que vivía en la casa ha tenido que ser trasladado al hospital de Txagorritxu por inhalación de humo.

Incendios Vitoria-Gasteiz Sociedad

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