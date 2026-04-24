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Detectan un caso de tuberculosis en un centro escolar de Bilbao

Osakidetza contactará directamente con las familias del alumnado potencialmente expuesto.
Euskaraz irakurri: Tuberkulosi kasu bat atzeman dute Bilboko ikastetxe batean
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EITB

Última actualización

El Departamento vasco de Salud ha informado que se ha detectado un caso de tuberculosis en un niño escolarizado en un centro educativo de Bilbao. Según ha explicado, el caso ha sido evaluado y manejado conforme a los protocolos vigentes de vigilancia y control.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que, en la actualidad, dispone de tratamiento eficaz y curativo. Su transmisión se produce por vía aérea (al toser o hablar) y, en términos generales, requiere una exposición prolongada y estrecha para que se produzca el contagio.

En este contexto, como medida preventiva estándar, van a proceder a la identificación y al estudio de los contactos escolares para tratar de descartar la infección y, en su caso, indicar tratamiento preventivo.

Osakidetza contactará directamente con las familias del alumnado potencialmente expuesto.

Bilbao Enfermedades Sociedad

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