Violencia machista
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Asesinada una mujer a manos de su expareja en Seseña (Toledo)

La mujer había denunciado a su agresor a finales de enero por violencia machista, y el hombre tenía antecedentes por esos cargos. Tras el asesinato, el agresor se ha suicidado.

SESEÑA (TOLEDO), 23/04/2026.- Una mujer de 43 años ha sido asesinada este jueves presuntamente a manos de su expareja, un hombre de 50 años que tenía antecedentes por violencia machista y que después se ha ahorcado en Seseña (Toledo), tras una pelea con el hijo de la víctima, que ha acabado en el hospital. Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, el cuerpo de la mujer, de nombre Melissa y de nacionalidad venezolana, ha sido encontrado en el interior de su vivienda con signos de violencia por arma blanca. EFE/ Manu Reino
La mujer ha sido encontrado en el interior de su vivienda con signos de violencia por arma blanca. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Gizon batek bikotekide ohia hil du arma zuriz Seseñan (Toledo), eta bere buruaz beste egin du gero
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Agencias | EITB

Última actualización

Una mujer de 43 años ha sido asesinada este jueves presuntamente a manos de su expareja, un hombre de 50 años que tenía antecedentes por violencia machista y que después se ha ahorcado en Seseña (Toledo), tras una pelea con el hijo de la víctima, que ha acabado en el hospital.

Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, el cuerpo de la mujer ha sido encontrado en el interior de su vivienda con signos de violencia por arma blanca.

También en la vivienda los agentes de la Guardia Civil han hallado a un hombre ya fallecido por ahorcamiento.

La mujer había denunciado a su agresor a finales de enero por violencia machista, en concreto por el maltrato psicológico y las vejaciones que sufría desde noviembre de 2024, cuando iniciaron los trámites de divorcio.

El hombre fue detenido en virtud de esa denuncia y este 12 de abril volvió a ser arrestado por quebrantamiento de una orden de alejamiento, según las fuentes, que han indicado que ahora mismo no constaban medidas judiciales sobre él.

Sí que tenía antecedentes por violencia machista, y la mujer estaba en el sistema VioGen con un nivel de riesgo bajo.

Violencia machista España Sociedad

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