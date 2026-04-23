Condenado un aficionado de la Real a casi cuatro años de cárcel por lanzar piedras a la Ertzaintza

Un aficionado de la Real Sociedad que admitió haber lanzado piedras contra la Ertzaintza durante los incidentes previos al partido entre la Real Sociedad y el Alavés del 13 de marzo de 2022 ha sido condenado a penas que suman tres años y once meses de cárcel y a pagar una multa de 1080 euros.

Durante el juicio celebrado el pasado febrero en la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa, este joven reconoció que arrojó "dos o tres piedras" contra la Ertzaintza, aunque aclaró que lo hizo producto del "calentón" y bajo los efectos del alcohol, ya que había bebido "ocho o diez cervezas", si bien se mostró arrepentido y pidió perdón a los agentes afectados.

Ahora, la sentencia del caso, también le obliga a compensar a tres de los agentes lesionados con un total de 1120 euros, que por otra parte el joven ya había consignado antes de la celebración del juicio.

La defensa de este aficionado ha apelado el fallo para pedir que se rebaje la pena impuesta a su cliente porque, según mantiene, ha sido condenado como autor de dos delitos de atentado en concurso ideal con dos delitos de lesiones, cuando en realidad sólo había sido acusado por un delito de atentado en concurso con dos de lesiones.

Además, la defensa recuerda en su recurso que el tribunal ha aplicado al procesado las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño causado lo que debería disminuir en mayor grado las penas.

Por otra parte, la sentencia absuelve de tomar parte en estos incidentes al segundo procesado, un joven catalán que estudiaba en Vitoria-Gasteiz en aquellos momentos y que había acudido a San Sebastián a ver el partido junto a dos amigos alaveses. Este joven negó en la vista su participación en los altercados que, según dijo, presenció desde el interior de un bar junto a sus compañeros, de los que se separó más tarde para acudir al estadio, en cuyo exterior fue detenido tras llamar "escoria" a unos agentes que había en el lugar.

