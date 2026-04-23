Ia lau urteko kartzela zigorra ezarri diote Realaren zale bati, Ertzaintzari harriak jaurtitzeagatik

Otsailean egindako epaiketan, gazteak aitortu zuen "bi edo hiru harri" bota zituela Ertzaintzaren aurka 2022ko martxoaren 13an Realaren eta Alavesen arteko partida atariko istiluetan. Defentsak helegitea aurkeztu du, hasieran atentatu delitu bakarra leporatu zioten arren, orain bi atentatu deliturengatik zigortu dutelako. 

Agentziak | EITB

Gipuzkoako Auzitegiak hiru urte eta 11 hilabeteko kartzela zigorra ezarri dio realzale bati, 2022ko martxoaren 13an Realaren eta Alavesen arteko partida atariko istiluetan Ertzaintzaren aurka harriak jaurtitzeagatik. Halaber, 1.080 euroko isuna ordaindu beharko du. 

Pasa den otsailean Gipuzkoako Auzitegian egindako epaiketan, gazteak aitortu zuen "bi edo hiru harri" bota zituela Ertzaintzaren aurka, "zortzi edo hamar zerbeza" edan zituela aurretik eta momentuko "beroaldia" izan zela. Halaber, damutu ondoren, ertzainei barkamena eskatu zien.  

Horrez gain, jaurtitako harrikaden ondorioak pairatu zituzten hiru ertzainei 1.120 euroko kalte-ordaina eman beharko die. 

Realzalearen defentsa abokatuak helegitea aurkeztu du bi atentatu deliturengatik zigortu dutelako, eta bakarra leporatu ziotelako jatorrian. 

Abokatuak azpimarratu duenez, eragindako mina erreparatzeko pausoa ere eman du, eta, ondorioz, zigorra apaltzeko eskatu du. 

Bestalde, Gipuzkoako Auzitegiak bigarren akusatua (gazte kataluniarra) absolbitu egin du. 2022an Gasteizen ikasten zuen, eta lagun batzuekin batera Donostiara joan zen Realaren eta Alavesen arteko partida ikustera. Istiluak taberna baten barrutik ikusi zituen eta handik irten eta Anoetara bidean “zaborra” deitu zien ertzain batzuei. Hori dela eta, atxilotu egin zuten. 

Publizitatea
X