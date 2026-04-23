Kitchen auziaren epaiketa

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Mariano Rajoy, ‘M.Rajoy’ goitizenaz: “Mariano Rajoy deitzen naiz, eta gero bakoitzak nahi duen bezala deitzen dit”

Espainiako presidente ohiak Kitchen auziko epaiketaren hamargarren egunean deklaratu du.

SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID), 23/04/2026.- El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy (c) a su salida del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, en San Fernando de Henares, este jueves. Rajoy volvió este jueves a la Audiencia Nacional para declarar como testigo en el juicio del caso Kitchen y a enfrentarse al fantasma de las siglas 'M.R' de los papeles de Bárcenas, quien asegura que le grabó destruyendo la última hoja de la contabilidad B del partido. EFE/Mariscal
Mariano Rajoy Espainiako Gobernuko presidente ohia, Auzitegi Nazionaleko Instantzia Auzitegi Zentraletik irtetean. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Kitchen auziaren epaiketak une goren batera iritsi da ostegun honetan. Mariano Rajoy Gobernuko presidente ohia prozesu honetan deklaratzera deitua zuten, eta berari buruz erabiltzen ziren goitizenei buruz galdetuta —M.Rajoy, “El Asturiano” edo “El Barbas”—, adierazi du bera Mariano Rajoy dela, “denek dakiten bezala”. “Eta gero bakoitzak nahi duen bezala deitzen dit; beraz, galdetu haiei”, adierazi du.

Rajoyk lekuko gisa deklaratu du Auzitegi Nazionalean, Kitchen epaiketaren hamargarren egunean. Prozesu honek PPko diruzain ohia zen Luis Barcenas zelatatzeko ustezko operazio parapoliziala epaitzen du; operazio hori Barne Ministerioaren goi-karguek antolatu omen zuten Rajoyren lehen gobernuaren garaian, Gürtel auzia eta B kutxa ikertzen ari zirenean.

Villarejoren deklarazioa

PSOEren abokatu Gloria de Pascualek hasi du galdeketa, presidente ohiari eta PPko buruzagi ohiari galdetuz Barcenasen paperetan agertzen zen izenaz eta operazio honetan auzipetutakoetako batek —komisario ohia José Manuel Villarejok— Rajoyri erreferentzia egiteko erabiltzen zituen goitizenez. Hori guztia Barne Arazoetako ikertzaileak epaimahaiaren aurrean egindako adierazpenetan oinarrituta.

Era berean, Mariano Rajoyk ukatu egin du Auzitegi Nazionalean PPren B kontabilitateko azken orria txikigailuan sartu izana, Luis Barcenas bera aurrean zegoela, honek Kitchen operazioan lapurtu zioten audio batean jasota utzi zuela esan arren.

Rajoyk ere ziurtatu du “erabat faltsua” dela Barcenasek gutun-azal batean B kutxako diru kopuru bat eman ziola, azken honek astelehenean adierazi zuen bezala. Horrekin batera, ukatu egin du “polizia patriotiko” delakoarekin inolako loturarik.

Politika Ustelko ustelkeria politikoa Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X