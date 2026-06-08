Sanchezek ekainaren 24an emango ditu PSOEri eragiten dioten azken auziei buruzko azalpenak Kongresuan
Espainiako Gobernuko presidenteak berak eskatu zuen agerraldia egitea, joan den maiatzaren 27an, Guardia Zibilaren UCO unitatea Ferrazen sartu eta gero, Leire Diaz militante ohi sozialistaren auziarekin lotutako informazioa biltzera.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak ekainaren 24an emango ditu PSOE alderdiaren inguruan lehertu diren azken auzi judizialen inguruko azalpenak Diputatuen Kongresuan. Ganberako Bozeramaileen Batzordeak adostu du agerraldiaren eguna, goizean egindako bilkuran.
Gobernuburu sozialistak berak eskatu zuen agerraldia egitea, orain bi aste eskas, Guardia Zibilaren UCO unitatea PSOEren Ferrazko egoitza nagusira sartu ondoren, Leire Diez auziko informazioa biltzera.
Militante sozialistaren aurka irekita zuen auzia zabaldu egin zuen Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epaileak, eta PSOEren eta Espainiako Gobernuaren inguruko kausa judizialak neutralizatzeko eroskeria gertatu ote zen ari da aztertzen orain. Alegia, alderdiaren aldetik dirua jaso ote zuen Diezek horretarako.
Sanchezek agerraldia eskatu eta berehala, ERC, Podemos, BNG eta Compromis taldeek ere eskatu zuten presidenteak Kongresuan ustezko ustelkeria kasuen inguruko azalpenak ematea.
Koldoren abokatua, inputatuta; eta Narbona, lekuko gisa deklaratzea deituta
Bestalde, Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epaileak Cristina Narbona PSOEko presidentea deitu du lekuko gisa deklaratzera uztailaren 10erako, Leire auziaren ikerketaren barruan.
Ustelkeriaren Aurkako Fiskaltzak eskatu zuen Narbona deitzea, joan den ostiralean, haren izena UCOren txostenetako batean agertu ondoren. Antza, Leire Diezekin WhatsApp bidez izandako elkarrizketa bat dago jasota poliziaren dokumentuetan; Sanchezen aurkako erasoen aurrean erantzun bat ematea proposatzen zion Diezek Nabonari.
Zitazioaren berri izan eta berehala, PSOEren presidenteak justiziarekin "elkarlan osoa" agindu du.
Halaber, Koldo Garciaren abokatu Leticia de la Hoz inputatu du Pedraz auzi honetan. Carmen Pano enpresaburua erosten saiatzea leporatzen diote, ustez Ferrazetik jasotako 90.000 euroko eskupekoaren inguruko deklarazioa aldatu zezan.
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