Pedraz imputa a la abogada de Koldo y cita como testigo a Narbona

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha subrayado este lunes su "máxima colaboración" con la justicia después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haya decidido citarla como testigo en el caso Leire para el próximo 10 de julio.

Pedraz ha adoptado esta decisión tras solicitarlo el pasado viernes la Fiscalía Anticorrupción. La presidenta del PSOE aparece mencionada en un informe de la UCO en relación a una conversación que mantuvo por WhatsApp con Leire Díez, en la que exmilitante socialista le habla de "reconducir" los ataques al jefe del Ejecutivo, dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín"

Asimismo, el magistrado ha imputado en esta causa a la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz. Se la investiga por un presunto intento de soborno a la empresaria Carmen Pano para que cambiara su declaración relativa a que llevó 90 000 euros a la sede del PSOE en Ferraz por indicación del comisionista Víctor del Aldama.