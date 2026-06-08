CASO LEIRE
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Sánchez comparecerá el 24 de junio en el Congreso para hablar sobre las últimas causas que afectan al PSOE

El presidente del Gobierno de España Sánchez pidió comparecer después de que agentes de la UCO acudieran a Ferraz para requerir información sobre la presunta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez.

MADRID, 29/04/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo que se celebra este miércoles en el Congreso. EFE/ J.J.Guillen
Pedro Sánchez, en el Congreso, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Sanchezek ekainaren 24an emango ditu PSOEri eragiten dioten azken auziei buruzko azalpenak Kongresuan
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EITB

Última actualización

La Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados ha acordado este lunes que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, comparezca ante el pleno de la Cámara el 24 de junio para abordar la situación política tras las causas judiciales que afectan al PSOE.

Fuentes parlamentarias han concretado la fecha después de que el jefe del Ejecutivo presentara una solicitud de comparecencia, que se celebrará como era previsible en el último pleno ordinario de este periodo de sesiones.

Sánchez, que también hablará de los resultados del Consejo Europeo que se celebrará en Bruselas los días 18 y 19 de junio, pidió comparecer después de que agentes de la UCO acudieran a Ferraz para requerir información sobre la presunta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez para boicotear investigaciones judiciales y policiales que afectaran al PSOE y al Gobierno español.

Casi de forma simultánea a su petición, registraron otra solicitud de comparecencia ERC, Podemos, BNG y Compromís, partidos que apoyaron su investidura.

Pedraz imputa a la abogada de Koldo y cita como testigo a Narbona

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha subrayado este lunes su "máxima colaboración" con la justicia después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haya decidido citarla como testigo en el caso Leire para el próximo 10 de julio.

Pedraz ha adoptado esta decisión tras solicitarlo el pasado viernes la Fiscalía Anticorrupción. La presidenta del PSOE aparece mencionada en un informe de la UCO en relación a una conversación que mantuvo por WhatsApp con Leire Díez, en la que exmilitante socialista le habla de "reconducir" los ataques al jefe del Ejecutivo, dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín"

Asimismo,  el magistrado ha imputado en esta causa a la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz. Se la investiga por un presunto intento de soborno a la empresaria Carmen Pano para que cambiara su declaración relativa a que llevó 90 000 euros a la sede del PSOE en Ferraz por indicación del comisionista Víctor del Aldama.

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