EH Bildu abstenitu egingo da lan eskaintzetan euskara blindatzeko EAJk egindako proposamenaren bozketan
"Akordiorik eza ez da aukera bat. Euskarak zein Enplegu Publikoaren Legeak akordio eta adostasun zabalak eskatzen dituzte. Euskararen estatus juridikoan urrats sendoak egiteko eta eskubide berdintasunean aurrera egiteko unea da", esan du koalizioak.
Jeltzaleek eskatu bezala, EH Bildu abstenitu egingo da lan-eskaintza publikoetan euskara blindatzeko EAJk mahai gainean jarri duen Enplegu Publikoaren Legea erreformatzeko proposamenaren bozketan. Nolanahi ere, koalizioak EAJren proposamenari aurkeztutako zuzenketei eutsi egingo die.
Gaur egingo bozketa Eusko Legebiltzarreko Ponentzian, eta urrats honekin, EH Bilduk jeltzaleekin irekitako "negoziazioari bide ematen jarraitu" nahi du, gai honetan bere posizioa ez dela aldatu ziurtatuz.
"Euskararen aurkako oldarraldi politiko, mediatiko eta judizial betean, akordiorik eza ez da aukera bat. Euskarak zein Enplegu Publikoaren Legeak akordio eta adostasun zabalak eskatzen dituzte”, esan du EH Bilduk, erabakiaren berri emateko zabaldutako ohar laburrean.
Koalizio subiranistaren arabera, euskararen estatus juridikoan urrats sendoak egiteko eta eskubide berdintasunean aurrera egiteko unea da. "Ziur gaude erasoaldi horri aurre egin dakiokeela euskara biziberrituko duen hizkuntza politika berria abian jarriz. Horretarako, elkarrizketa eta negoziazioa ezinbesteko tresnak dira", erantsi du.
Bi "mugimendu politiko" proposatzen ditu EAJk: batetik, proportzionaltasunaren kontzeptuan sakontzea, profilen ereduari eutsita. Legea moldatuta eta dekretu bat onartuta bermatuko lukete hori. "Derrigortasun indize orokorrik ez da egongo, baina erakunde bakoitzak berea izango du", eta hori arautzeko "dekretu bat onartuko du Eusko Jaurlaritzak". Besteak beste, tokian tokiko errealitate soziolinguistikoa eta plaza bakoitzaren beharrak hartuko dira kontuan proportzionaltasun maila ezartzeko.
EUSKARA
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