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EH Bildu se abstendrá en la votación de la propuesta del PNV para blindar el euskera en las OPE

La coalición considera que, "en plena ofensiva política, mediática y judicial contra el euskara", el no acuerdo no es una opción. "Tanto el euskera como la Ley de Empleo Público requieren de acuerdos y consensos amplios", ha asegurado.
Pello Otxandiano, en una imagen de archivo. Foto:EFE
Euskaraz irakurri: EH Bildu abstenitu egingo da lan eskaintza publikoetan euskara blindatzeko EAJ egindako proposamenaren bozketan
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EITB

Última actualización

Tal y como le solicitó la formación jeltzale, EH Bildu se abstendrá este lunes en la votación de la propuesta realizada por el PNV para reformar la Ley de Empleo Público con el fin de dotar de garantía jurídica al euskera en las oposiciones a las administraciones de la CAV, aunque mantendrá sus enmiendas.

Según han informado fuentes de la formación soberanista, con esta decisión, que se materializará en unos minutos en la Ponencia del Parlamento Vasco, pretende "seguir dando cauce a la negociación" abierta con el PNV. Además, ha destacado que se mantendrán vivas las enmiendas que ha presentado a la propuesta del PNV.

EH Bildu considera que, "en plena ofensiva política, mediática y judicial" contra el euskara, "el no acuerdo no es una opción". "Tanto el euskera como la Ley de Empleo Público requieren de acuerdos y consensos amplios", ha asegurado.

Por ello, ha afirmado que "es el momento de dar pasos firmes en el estatus jurídico del euskera y de avanzar en la igualdad de derechos". "Estamos convencidos de que es posible hacer frente a esa ofensiva con la puesta en marcha de una nueva política lingüística que revitalice el euskara. Para ello, el diálogo y la negociación son herramientas indispensables", ha destacado.

La coalición ha precisado que  no hay cambio en su posición porque se mantienen  las enmiendas presentadas que podrían incorporarse al proyecto de ley del PNV. 

La propuesta del PNV se centra en "profundizar en la proporcionalidad" y en "generalizar la figura de la preceptividad diferida" en todas las ofertas de empleo, lo que permitiría acceder a determinados puestos sin contar inicialmente con el perfil lingüístico exigido, siempre que este se acredite en un plazo posterior.

 

EUSKERA

El PNV propone que todas las ofertas públicas permitan acreditar más tarde el perfil lingüístico en algunos puestos

Idoia Alberdi Etxaniz | EITB

Después de fracasar el intento de acuerdo con los socialistas, la formación jeltzale ha emplazado a EH Bildu a "facilitar con una abstención" la aprobación de la proposición de ley del PNV y abrir un proceso para "evaluar" más adelante los resultados. 

markel olano joseba diez antxustegi
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