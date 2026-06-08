Martinez sailburuak iragarri du osasungintzan gaixoen parte-hartzea arautuko duen legea tramitatzen hasiko direla
Neurri aitzindaria izango da; izan ere, onartuz gero, Estatuko lehen legea izango da pazienteen elkarteek "osasun-politiken diseinuan eta erabakimenean" parte hartzea ahalbidetuko duena. Sailburuak hilabete barru hasi nahi du tramitazioa, Gobernu Kontseilura aurreproiektua eramanez.
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Enplegu Publikoaren Legea erreformatzeko EAJk egindako proposamenak tramitazioan aurrera egingo du, EH Bilduren abstentzioari esker
"Akordiorik eza ez da aukera bat. Euskarak zein Enplegu Publikoaren Legeak akordio eta adostasun zabalak eskatzen dituzte", esan du EH Bilduk. Bestalde, koalizioaren jatorrizko proposamena ere eztabaidatuko da batzordean.
EAJk lidergoa mantenduko luke Araban eta Bizkaian, eta EH Bildu gailenduko litzateke Gipuzkoan
Eusko Jaurlaritzaren inkestaren arabera, PSE-EE hirugarren indarra izango litzateke hiru lurraldeetan, eta abstentzioa, % 41 ingurukoa.
"Kidetasunagatik" Errenteriako eraso matxistak ezkutatu izana egotzi dio Aitor Estebanek EH Bilduri
EBBko presidentearen arabera, "gertakariak modu pribatuan kudeatzeko, alegia, erasoak estaltzeko" proposatu zien ezker abertzaleak erasoen biktima izan diren emakumeei. "Elizak hainbat hamarkadatan erabili duen sistema bera da Errenteriakoa, eta Elizak egindakoa gaizki badago, eta badago, EH Bildurena ere bai", gaineratu du Estebanek.
Izagirre: "Hiria saldu dutenak ezin dira orain salbatzaile gisa aurkeztu"
Juan Karlos Izagirre EH Bilduren Donostiako bozeramaileak koalizio subiranistak antolatu duen 'Bat Egin Eguna' topaketan egin ditu adierazpenak, eta Jon Insausti (EAJ) alkatearen "irudia sustatzeko" bultzatu den "marketin kanpaina" kritikatu du.
Lehendakariak “irizpide propioz, autokontrolez eta justizia senaz jokatzeko” eskatu dio Ertzaintzari
Polizia merezimenduaren dominak eta zorion-agiriak emateko urteroko ekitaldian, Pradalesek Euskal Polizia defendatu, eta “gure gizarteak ez du inoiz Ertzaintzaren instrumentalizazioa onartuko”, nabarmendu du.
2027ko urtarrileko manifestazioa azkena izatea nahi du Sarek, ETAko presoen auzia behin betiko ixten dela irudikatzeko
Sare herritarrak ekitaldi jendetsua egin du gaur Arrasaten, sorreratik izandako ibilbidearen balantzea egin eta "etapa bati bukaera ematen hasteko" beharra aldarrikatzeko. "Sareren amaiera, gauzak ongi eginez gero, garaipen kolektiboa eta diskretua izango da", iragarri dute.
Nolakoa izango da EAJren Bilboko alkategaia hautatzeko prozesua?
Hautagai berri bat izendatzeko, Bilboko batzar-arteko bilera bat egin behar da lehenbizi. Bilera horretan, hiriburuan dauden 13 udal-erakundeek eta Bizkai Buru Batzarrak parte hartzen dute.
Aburto ez da Bilboko alkate izateko hautagai gisa aurkeztuko 2027an
Hunkituta egin du iragarpena oraindik Bilboko alkatea denak: "Hausnarketa sakon bat egin ondoren, alderdiak erabaki du Bilbok lidergo berria behar duela".
Otegik ohartarazi du hauteskundeak aurreratzea PPri eta Voxi "atea irekitzea" dela: "Txantxa gutxi horrekin"
Otegiren ustez, hauteskunde orokorrak aurreratzearen alde egiten duenak "herri honi esan behar dio zer irabazten duen Euskal Herriak, bertako langileek, emakumeek, gazteek eta bere izaera nazionalak PPren eta Voxen gobernu batekin".