OSASUN ITUNA

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Martinez sailburuak iragarri du osasungintzan gaixoen parte-hartzea arautuko duen legea tramitatzen hasiko direla

Alberto Martinez sailburua
18:00 - 20:00

'Ezagutu ezazu Osasu Ituna' jardunaldian hartu du parte sailburuak. Argazkia: EITB

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EITB

Azken eguneratzea

Neurri aitzindaria izango da; izan ere, onartuz gero, Estatuko lehen legea izango da pazienteen elkarteek "osasun-politiken diseinuan eta erabakimenean" parte hartzea ahalbidetuko duena. Sailburuak hilabete barru hasi nahi du tramitazioa, Gobernu Kontseilura aurreproiektua eramanez.

Osakidetza Eusko Jaurlaritza Politika

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